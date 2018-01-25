Под Орлом неисправный холодильник уничтожил квартиру

В Орловском районе ликвидируют последствия серьезного пожара.

Возгорание произошло накануне в многоквартирном доме по улице Центральной в поселке Зареченский. Огонь вспыхнул в одной из квартир. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы холодильника. К счастью, пострадавших нет.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Тем не менее, огонь успел нанести существенный урон. Как сообщили в администрации Орловского района, устранение последствий началось незамедлительно/

— Обслуживающей компанией в квартире погорельцев был заменен стояк отопления, который был поврежден во время пожара, — пояснили в администрации. — В подъезде восстановлена электропроводка, электричество и отопление вновь подано в квартиры.

Первый заместитель главы Орловского района Николай Головко распорядился привести в порядок подъезд, верхние этажи которого сильно покрыты копотью. Малярно-покрасочные работы займут 3-4 дня.

ИА «Орелград»