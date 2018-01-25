В Орле энергетикам запретили размещать рекламу на квитанциях

«Орловский энергосбыт» нарушил закон о рекламе.

Как сообщили в Орловском УФАС России, по заявлению жителя региона была проведена проверка в отношении «Орловского энергосбыта». Мужчина пожаловался на рекламу на обратной стороне квитанции за электричество, которая пришла ему. Дело рассматривалось комиссией управления ФАС, которая усмотрела нарушение закона.

— Размещение любой информации, в том числе и рекламы, не предусмотренной Правилами №354, допускается только при условии наличия соответствующего условия в договоре о предоставлении коммунальных услуг, который заключается между управляющей компанией и потребителями коммунальных услуг, — пояснили в УФАС. — В иных случаях, включение рекламы в платежные документы является нарушением части 11 статьи 5 Закона «О рекламе».

Антимонопольщики не выдали «Орловскому энергосбыту» предписание — энергетики самостоятельно убрали рекламу со своих квитанций.

ИА «Орелград»