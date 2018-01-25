В Орле школьников сводили на показательный суд над наркоманом

Старшеклассники приняли участие в открытом судебном заседании.

В Орле в открытом судебном заседании по уголовному делу приняли участие старшеклассники. Об этом сообщает транспортная прокуратура. В ведомстве пояснили, что процесс прошел в суде Железнодорожного района.

Учеников школы № 30 на него сводили «в порядке правового просвещения подрастающего поколения в целях формирования негативного отношения к наркотикам».

На скамье подсудимых оказался местный житель. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Молодой человек признал вину. Суд наказал его лишением свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»