В Орловской области некачественный алкоголь убил 47 человек

Названы главные причины смертности в ушедшем году.

Орелстат обнародовал данные о причинах смертности жителей Орловской области в 2017 году. Всего за отчетный период из жизни ушло 10904 орловца. Наибольшее количество смертей – 6345, было вызвано заболеваниями системы кровообращения, включая инфаркты и инсульты.

Жертвами случайных отравлений алкоголем стали 47 человек. В Орелстате отмечают, что в 2016 году по той же причине умерли 85 человек. То есть показатель сократился почти вдвое. Жертвами убийств стали 27 человек (в 2016 году- 23), суицида – 89 (87).

Кроме того, 185 человек скончались в результате «повреждений с неопределенными намерениями». Годом ранее такая же причина была установлена при гибели 246 человек.

ИА «Орелград»