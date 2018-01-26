Клычков дал религиозным школам 17 млн рублей

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26.1.2018 | 15:51 Новости, Образование

Врио губернатора утвердил объемы бюджетных субсидий.

Распределение субсидий из областного бюджета частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации, на 2018 год утвердил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Казенные средства получат три организации, а общий объем финансовой поддержки составит почти 17,3 миллиона рублей.

Так, 8,28 миллиона рублей из областного бюджета выделят частному религиозному общеобразовательному учреждению «Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши». Это самый большой объем поддержки.

Далее следует Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея, которой выделят 6,2 миллиона рублей. Она входит в состав православного прихода храма Сретения Господня, расположенного в поселке Вятский Посад. Напомним, что эта гимназия работает первый учебный год.

Кроме того, 2,8 миллиона рублей Андрей Клычков выделит православной гимназии-пансиону во имя преподобного Сергия Радонежского.

ИА «Орелград»

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