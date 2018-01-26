Названы самые аварийно опасные дни недели и время суток

Информацию об аварийности обсудили власти Ливенского района.

Как сообщили в администрации Ливенского района, проблема была обсуждена на оперативном совещании под руководством главы района Юрия Ревина. В частности, был заслушан доклад о работе отдела ГИБДД за 2017 год.

Из него следует, что за отчетный период на территории Ливенского района было зарегистрировано 220 ДТП, в результате которых погибло 9 человек и 54 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей произошло четыре ДТП.

— Наибольшее количество автомобильных аварий пришлось на период времени с 13.00 до 14.00 часов, — отметил заместитель начальника отделения ГИБДД МО МВД «Ливенский» Юрий Солопов. — С наиболее тяжкими последствиями ДТП произошли в период времени с 2.00 до 3.00 и с 21.00 до 24.00.

Кроме того, по его словам, наиболее аварийно-опасными днями недели в минувшем году были понедельник и вторник.

ИА «Орелград»