Орловцы отсудили у продавцов 4,2 млн рублей

Роспотребнадзор рассказал о защите прав потребителей.

В 2017 году в защиту конкретных потребителей в суды было подано 36 исковых заявлений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Все иски были поданы в защиту прав потребителей. Из них на данный момент рассмотрено 32, и все они были удовлетворены.

Так, судами приняты решения о расторжении договоров долевого участия строительства жилья, купли-продажи мебели по образцам, установки оконных блоков из ПВХ, поставках запасных частей для автомобиля и оказании туристских услуг.

— В результате потребителям присуждено более 4,26 миллиона рублей, в том числе 196,5 тысячи — компенсация морального вреда, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что консультацию, а также помощь в судебной защите можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам в Орле: (4862) 42-26-59 и 41-62-67 (отдел защиты прав потребителей) и в общественной приемной управления (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2А).

ИА «Орелград»