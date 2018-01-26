Региональный фонд капремонта пожаловался на подрядчика

УФАС рассмотрит заявление о включении подрядчика в «черный список».

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области приняло к рассмотрению заявление некоммерческой организации «Региональный фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах». Заявитель просит включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения о подрядчике, не выполнившем условия договора.

Как следует из заявления, с компанией был заключен контракт на капитальный ремонт дома № 44 по улице 1-й Посадской. Кстати, он является объектом культурного наследия. Регоператор утверждает, что компания не только не выполнила условия договора, но и не предоставила обеспечение договора взамен прекратившей действие банковской гарантии.

В связи с этим региональный фонд принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. А сведения о подрядчике попросил включить в «черный список». Дело будет рассмотрено 6 февраля.

ИА «Орелград»