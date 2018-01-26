В Орле задымилась «Калина»: видео

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26.1.2018 | 10:16 Новости, Происшествия

Причина — короткое замыкание.

В Орле на улице Горького утром 26 января загорелся автомобиль «Лада Калина». Видеозапись с места происшествия прислал в редакцию «Орелграда» читатель.

Легковушка была припаркована неподалеку от перекрестка с улицей 60 лет Октября. На записи видно, что из-под машины валит густой серый дым. Владельцы «Калины» бегают вокруг автомобиля и безуспешно пытаются остановить его распространение.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГУ МЧС, в автомобиле произошло короткое замыкание без последующего горения. В настоящий момент последствия инцидента ликвидированы.

ИА «Орелград»

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