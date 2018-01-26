В Орловской области провели виртуальное родительское собрание

Через интернет со специалистами пообщались 300 орловцев.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, на базе этого учреждения в режиме видеоконференции прошло областное родительское собрание с участием представителей вузов и около 300 родителей выпускников 9-х и 11 классов.

— Основной темой собрания была подготовка к итоговой аттестации в 2018 году и порядок приема в профессиональные образовательные организации, — рассказали в центре. – Внимание было акцентировано на сроках подачи заявлений для участия в ГИА. Одиннадцатиклассникам необходимо подать их до 1 февраля, девятиклассникам – до 1 марта.

Кроме того, начальник областного управления общего образования Татьяна Патова попросила родителей помочь своим детям определиться с выбором экзаменов, которые им необходимо сдать для окончания школы и поступления в высшие и средние учебные заведения.

Она также напомнила о том, что у одиннадцатиклассников есть возможность принять участие в репетиционных экзаменах по русскому языку 2 февраля, по математике профильного уровня — 14 марта, по обществознанию — 17 мая и английскому языку — 18 мая.

ИА «Орелград»