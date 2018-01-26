Юрий Грымов назвал свою зарплату

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26.1.2018 | 10:06 Новости, Общество

Режиссер-чиновник заявил, что получает 30 тысяч рублей в месяц.

Известный режиссер Юрий Грымов, недавно назначенный советником губернатора Орловской области по вопросам культуры, в интервью «МК» назвал, сколько будет зарабатывать на новом посту.

— Я готов озвучить свою зарплату — 30 тысяч рублей. Столько мне разрешено получать законодательством, так что здесь нет никакого стяжательства. Корысти у меня ноль, — сказал Грымов.

Кроме того, режиссер сообщил об отставке начальника управления культуры Орловской области Дмитрия Моисеева, а также заявил о формировании своей команды местными специалистами. Москвичи лишь будут приезжать и консультировать.

ИА «Орелград»

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