До смерти забивший человека орловец попросил о домашнем аресте

Облсуд отказал обвиняемому в освобождении из-под стражи.

Как стало известно «Орелграду», Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу местного жителя на постановление Северного районного суда. Последний заключил его под стражу сроком на два месяца, удовлетворив ходатайство следователя СУ СК России.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Преступление было совершено в начале этого года. Обвиняемый у подъезда многоквартирного дома повздорил со знакомым. Между ними завязалась драка.

В результате один избил другого до смерти. У пострадавшего диагностировали разрывы внутренних органов. Его доставили в больницу с места происшествия, но спасти жизнь медикам не удалось.

Подозреваемый сам сдался правоохранительным органам. Однако с заключением под стражу не согласился. В облсуде защита поставила вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест. По ее мнению, одна только тяжесть преступления не может являться достаточным основанием для избрания столь строгой меры пресечения.

Однако суд отказал в удовлетворении жалобы. Он пришел к выводу, что свидетелями произошедшего являются знакомые обвиняемому люди, проживающие с ним в одном многоквартирном доме. Также было учтено мнение следователя о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу.

ИА «Орелград»