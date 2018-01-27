Орловчанка засудила риэлтора из-за «непереносимого» забора

Вступило в силу решение Железнодорожного райсуда по делу о защите прав потребителя.

Исковое заявление подала местная жительница, в качестве ответчика выступила одна из риэлторских компаний Орла. Женщина заявила, что были нарушены ее права. Она рассказала, что присмотрела в интернете по объявлению дом, который решила приобрести. Сделку сопровождала компания-ответчик. Стороны договорились об осмотре объекта.

Покупательнице не понравилось то, что забор, отделяющий приглянувшийся ей участок от соседского, не совпадает с границами владений, указанных в документах. Она заявила, что купит дом только при условии переноса забора. Риэлтор заверил, что так и будет, после чего потребовал плату за услуги.

Женщина заплатила 50 тысяч рублей, но потом от сделки отказалась, так как сосед не стал переносить забор. В суде она потребовала возмещение материального ущерба в размере 50 тысяч рублей, такую же неустойку, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф.

Требования были удовлетворены частично. В пользу истицы взыскано 50 тысяч рублей, заплаченные в качестве вознаграждения за риэлторские услуги, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»