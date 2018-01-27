Под Орлом пустят с молотка десять утятников

Ливенская птицефабрика выставлена на банкротные торги.

Конкурсный управляющий ООО «Птичий дворик», построившего в Ливенском районе птицефабрику мощностью 4000 тонн продукции в год, выставил на торги единым лотом имущество предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в лот входит 13 птичников, 10 утятников, инкубаторы, зерносклады, административные здания, инженерная инфраструктура, убойный цех, права аренды земли под всеми строениями, а также несколько сотен наименований оборудования птицефабрики.

Начальная цена установлена в размере 357,2 миллиона рублей. Торги пройдут в форме публичного предложения, и начальная цена каждые две недели будет уменьшаться на 5 процентов. Всего предусмотрено шесть периодов понижения цены.

ИА «Орелград»