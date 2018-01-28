МЧС предупреждает орловцев о снегопаде

По данным ведомства на регион надвигаются неблагоприятные метеоусловия. Мокрый снег может послужить причиной обрыва линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.

ИА «Орелград«