МЧС предупреждает орловцев о снегопаде

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28.1.2018 | 16:23 Новости

По данным ведомства на регион надвигаются неблагоприятные метеоусловия. Мокрый снег может послужить причиной обрыва линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.

ИА «Орелград«

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