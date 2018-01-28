Под Орлом закрыли опасный убойный пункт

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28.1.2018 | 16:47 Новости, Общество

Суд приостановил работу убойного пункта в Верховском районе.

Верховский районный суд рассмотрел материалы плановой выездной проверки территориального управления Россельхознадзора, проведенной в декабре прошлого года в отношении ЗАО «Славянское». В результате была приостановлена деятельность убойного пункта и утилизация биологических отходов в биотермическую яму. Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

— При проведении проверки были выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства по использованию биотермических ям для сброса биологических отходов, а также нарушения в деятельности убойного пункта, — пояснили в ведомстве.

По ее итогам в отношении юридического лица было возбуждено два дела об административном правонарушении. Работу убойного пункта возобновят лишь после устранения всех нарушений.

ИА «Орелград»

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