Под Орлом закрыли опасный убойный пункт

Суд приостановил работу убойного пункта в Верховском районе.

Верховский районный суд рассмотрел материалы плановой выездной проверки территориального управления Россельхознадзора, проведенной в декабре прошлого года в отношении ЗАО «Славянское». В результате была приостановлена деятельность убойного пункта и утилизация биологических отходов в биотермическую яму. Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

— При проведении проверки были выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства по использованию биотермических ям для сброса биологических отходов, а также нарушения в деятельности убойного пункта, — пояснили в ведомстве.

По ее итогам в отношении юридического лица было возбуждено два дела об административном правонарушении. Работу убойного пункта возобновят лишь после устранения всех нарушений.

ИА «Орелград»