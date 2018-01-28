В Орле водителя увезли в реанимацию после столкновения с ПАЗом

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28.1.2018 | 0:55 Новости, Происшествия

Серьезное ДТП произошло в Северном районе.

В Орле на Московском шоссе столкнулись автомобиль «Хендэ Солярис» и автобус ПАЗ. О происшествии рассказали очевидцы. По информации МЧС, авария случилась 27 декабря в 21:54.

Свидетели сообщают, что автобус совершал поворот на заправку. В этот момент он столкнулся с «Хендэ», который ехал со стороны центра города. После ДТП водителя иномарки зажало искореженным кузовом. На реанимобиле его госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Об остальных пострадавших неизвестно.

ИА «Орелград», фото: «ОрелАвтомобильный»

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