Депутаты дали 1 млн рублей на пиар губернатора

Орловский облсовет внес поправки в бюджет региона на 2018 год.

Депутаты Орловского облсовета на сегодняшнем заседании внесли поправки в закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Как пояснила глава департамента финансов Елена Сапожникова, проект поправок был подготовлен в связи с распределением остатков средств областного бюджета на 1 января 2018 года.

— В результате вносимых изменений объем доходов областного бюджета не изменится, — пояснила она. — Общий объем расходов увеличился на 30 миллионов рублей и составит 30,158 миллиарда, бюджет сбалансирован.

По ее словам, средства будут направлены на различные нужды. В частности, 1 миллион рублей выделен на освещение деятельности губернатора и правительства Орловской области. Как пояснила Елена Сапожникова, таково поручение врио губернатора.

— Дело в том, что в 2017 году в бюджете было заложено на данные цели больше средств, чем в 2018-м, — сказала она. – Мы решили довести объем финансирования 2018 года до уровня 2017-го.

Кроме того, оставшиеся с прошлого года деньги будут направлены на ремонт защитного сооружения гражданской обороны (14,2 млн рублей), на организацию оценки качества образования при проведении ЕГЭ (7,17 млн), на ремонт здания техникума агротехнологий и транспорта (1,745 млн), на взнос в «Региональный фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах» (1,418 млн), на содержание МФЦ (1,374 млн) и другое.

ИА «Орелград»