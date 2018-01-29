 

 

Новую объездную Орла могут сделать платной

29.1.2018 | 16:40 Новости, Общество

Западный обход Орла мог бы выглядеть примерно так

Идея прозвучала на заседании Инвестиционного совета.

Западный обход Орла, который свяжет трассы «Орел-Брянск» и курское направление М-2 «Крым», в случае постройки может стать платным. Об этом шла речь на заседании Инвестиционного совета Орловской области 29 января.

На встрече был утвержден проект по строительству автодороги регионального значения, которая призвана решить часть проблем внутри Орла. В частности, это позволит разгрузить переулок Маслозаводской, Карачевское шоссе и Лужки. Власти задумались о том, чтобы сделать проезд по ней платной.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования