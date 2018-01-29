Новую объездную Орла могут сделать платной

Идея прозвучала на заседании Инвестиционного совета.

Западный обход Орла, который свяжет трассы «Орел-Брянск» и курское направление М-2 «Крым», в случае постройки может стать платным. Об этом шла речь на заседании Инвестиционного совета Орловской области 29 января.

На встрече был утвержден проект по строительству автодороги регионального значения, которая призвана решить часть проблем внутри Орла. В частности, это позволит разгрузить переулок Маслозаводской, Карачевское шоссе и Лужки. Власти задумались о том, чтобы сделать проезд по ней платной.

ИА «Орелград»