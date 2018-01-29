Орловским чиновникам расскажут о вреде коррупции

В Орле утвержден очередной план мероприятий по борьбе с коррупцией.

В план по противодействию коррупции на 2018 год включено 31 мероприятие. Документ утвердил глава администрации Орла Александр Муромский. Он также поручил ознакомить с ним персонально под роспись всех муниципальных служащих мэрии и представить копию об ознакомлении в управление муниципальной службы и кадров.

Ничего революционного в плане нет. В частности, он предусматривает традиционную организацию антикоррупционного просвещения в администрации Орла. Кроме того, продолжит работу комиссия по соблюдению требований к служебному поведению чиновников и урегулированию конфликта интересов.

Планом также предусмотрено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского горсовета и администрации города. Впрочем, на признаки коррупции такие документы проверяют и другие ведомства, например, прокуратура и управление Минюста России. Также запланировано проведение служебных проверок, но лишь по мере необходимости.

Кроме того, в мэрии будут изучать правоприменительную практику по результатам вступивших в законную силу решений судов. Как и прежде, чиновники обязаны сообщать своему непосредственному начальнику обо всех случаях «обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений».

ИА «Орелград»