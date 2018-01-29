Орловских сити-менеджеров обяжут отчитываться о доходах

Депутаты облсовета приняли закон о порядке предоставления финансовых отчетов.

Закон Орловской области был принят сегодня на заседании облсовета в окончательной редакции. Им установлен порядок предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и замещающих их.

В частности, отчеты будут обязаны представлять претенденты на должность глав местных администраций по контракту и те, кто уже замещает данные должности. То есть речь идет о так называемых сити-менеджерах. Отчитываться они будут не только за себя, но и за супругов и несовершеннолетних детей.

Согласно принятому закону, претенденты на пост сити-менеджера обязаны представить финансовый отчет губернатору Орловской области в течение одного рабочего дня со дня подачи документов на конкурс на замещение должности. Действующие сити-менеджеры обязаны представлять губернатору отчеты ежегодно не позднее 30 апреля.

Им дадут право на ошибку. Если они сами заметят в своем отчете неполные, недостоверные или отсутствующие сведения, то на исправление у них будет целый месяц.

ИА «Орелград»