Парк имени Егора Строева признали особым памятником

Обнародован кадастр особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области обнародовало государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. Всего в него включен 31 объект местного и регионального значения. Под номером 29 в кадастре значится знаменитый памятник природы «Парк им. Е. С. Строева».

Судя по кадастру, в таком статусе он существует с 29 сентября 2008 года. Парк расположен в Покровском районе, его площадь составляет 60 га. Причем вся территория относится к категории «земли населенных пунктов». Примечательно, что охранная зона у него отсутствует.

Парк был создан для «подержания генофонда коллекции редких древесно-кустарниковых культур, ведения научной деятельности по изучению растений, занесенных в Красную книгу, создания коллекции редких и исчезающих растений».

Наряду с парком имени Егора Строева в региональный кадастр внесены такие памятники природы, как урочище «Верочкина роща», озеро Званое, гнездовье серой цапли в пойме реки Зуши, местообитание сурка-байбака, исток реки Оки, «Дикое поле» и другие.

ИА «Орелград»