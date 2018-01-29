«Спецавтобаза» заявила о 40 единицах техники на улицах Орла

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29.1.2018 | 11:15 ЖКХ, Новости

Автолюбители, как обычно, не заметили спецмашины.

В МУП «Спецавтобаза» 29 января заявили о работе 40 единиц техники на улицах Орла, 34 из которых заняты уборкой снега. По информации руководства предприятия, на борьбу со стихией вышли 11 комбинированных дорожных машин, 6 самосвалов, 5 тракторов с щеткой, 5 фронтальных погрузчиков и один бульдозер.

— 88 человек вручную очищают мосты и путепроводы, тротуары, скверы и остановки, — цитируют «Спецавтобазу» в пресс-службе мэрии. — В ночь с 28 на 29 января посыпка и разметание снега велись на 93 улицах и трех мостах. Еще на 21 объекте производилось подметание тротуаров.

Напомним, утром 29 января в Орле произошло несколько дорожных происшествий, в которых косвенно виноват нерасчищенный снег. Кроме того, общая дорожная обстановка весьма сложная — двигаться по проезжей части можно только с невысокой скоростью.

ИА «Орелград»

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