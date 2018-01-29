В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи

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29.1.2018 | 17:20 Новости компаний, Рекомендуем

«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

Страховой полис поможет компенсировать ущерб в случае воздействия на оборудование жидкости, электротока, от кражи и многих других распространенных рисков.

В центрах доступны два варианта страхования: полис стоимостью 899 рублей защищает оборудование «Ростелекома» (роутеры, модемы, ТВ-приставки и др.) на страховую сумму от 1 500 до 10 000 рублей. Полис за 999 рублей распространяется на оборудование «Ростелекома» и телевизор клиента со страховой суммой до 10 000 рублей. Оба полиса действуют в течение года по всей России.

«Любые цифровые устройства могут пострадать в результате затопления или перепада напряжения в электросети, не говоря уже про действия злоумышленников, а новая страховая программа “Телекоммуникации” дает возможность вернуть до 100% стоимости домашнего оборудования для пользователей услуг связи», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

«Современная техника позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и интересной. Но повреждение, поломка или кража таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат», — комментирует Сергей Конкин, заместитель генерального директора «ВТБ Страхование».

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