В Орле изъяли 65 единиц огнестрельного оружия

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29.1.2018 | 14:42 Новости, Общество

В регионе пресечено 175 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Статистику в своем докладе привел начальник управления МВД по Орловской области Юрий Савенков, который выступил с отчетом перед депутатами облсовета. По его словам, в 2017 году в регионе было пресечено 175 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Наибольшее их количество выявлено на территории Советского (19), Заводского (16), Орловского, Мценского, Должанского (по 13), Ливенского и Залегощенского (по 10) районов.

— При этом с применением огнестрельного оружия совершено 11 преступлений, — сообщил Юрий Савенков. — По расследованным уголовным делам изъято 65 единиц огнестрельного оружия и 941 единица боеприпасов.

В добровольном порядке на возмездной основе от граждан принято 9 единиц огнестрельного оружия, в качестве вознаграждения им выплачено 47 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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