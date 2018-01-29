В Орле продолжит идти снег

Предупреждение о неблагоприятной погоде сохраняется.

Как сообщили в ГУ МЧС, вечером 29 января и 30 января на территории Орловской области сохранится неблагоприятная погода. Будет идти снег, сменяющийся мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, а с крыш и крон деревьев орловцам будет угрожать налипший мокрый снег. Температура воздуха ночью -5..0°С, днем -3..+2°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

ИА «Орелград»