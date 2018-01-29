В Орле СК начал проверку ДТП со школьным автобусом

Силовики задумались о наличии состава преступления.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку аварии с участием школьного автобуса утром 29 января в деревне Лаврово Орловского района, сообщили в ведомстве.

Напомним, 19-летний водитель немецкой иномарки вылетел на встречку и протаранил автобус «Форд», перевозивший детей. В результате ДТП пострадали мальчик и две девочки. Одной из них потребовалась госпитализация.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение по признакам наличия (отсутствия) состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.

ИА «Орелград»

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