В Орле стройкомпанию уличили в уклонении от налогов

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29.1.2018 | 15:28 Новости, Общество

Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Строительная компания 57», сообщили в ведомстве.

Речь идет о периоде с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года. Руководство строительной фирмы не заплатило 8 миллионов рублей налога на добавленную стоимость (НДС) в казну государства. Для этого в налоговые декларации были вписаны ложные сведения о сделках с контрагентом.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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