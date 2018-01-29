В Орле стройкомпанию уличили в уклонении от налогов

Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Строительная компания 57», сообщили в ведомстве.

Речь идет о периоде с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года. Руководство строительной фирмы не заплатило 8 миллионов рублей налога на добавленную стоимость (НДС) в казну государства. Для этого в налоговые декларации были вписаны ложные сведения о сделках с контрагентом.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

ИА «Орелград»