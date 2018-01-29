В Орловской области нашли 75 пропавших без вести

Глава УМВД Юрий Савенков отчитался о работе за 2017 год.

Начальник регионального управления МВД Юрий Савенков отчитался перед депутатами Орловского облсовета. По его словам, в 2017 году в нашем регионе количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,9 процента. Всего их было зарегистрировано 1648. Раскрываемость преступлений указанной категории составила 36,3 процента.

— Среди приостановленных расследованием уголовных дел основную долю составляют факты фальшивомонетничества, сбыта наркотиков бесконтактным способом, а также тяжкие виды краж и мошенничеств, — отметил Юрий Савенков. — Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами установлено 4107 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

Раскрыто 4 391 преступление, в том числе 176 преступлений прошлых лет. По словам Юрия Савенкова, по сравнению с предыдущим годом на 2,4 процента меньше совершено убийств (41), раскрываемость которых составила 89,6 процента. На 28 процентов сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (59).

— Расследованы и направлены в суд уголовные дела по 46 преступлениям, совершенным в составе организованных преступных групп, — отметил глава УМВД. – Из них 22 были связаны с незаконным оборотом наркотиков, 8 — с фактами легализации транспортных средств, приобретенных преступным путем, 2 — разбойными нападениями, 4 – мошенничеством и ряду других преступлений.

Юрий Савенков также сообщил, что в минувшем году было задержано 264 человека, скрывшихся от следствия, дознания и суда, установлено местонахождение 75 граждан, пропавших без вести, а также идентифицирована личность четырех неопознанных трупов.

ИА «Орелград»