 

 

В Орловской области нашли новое решение для нуждающихся в гемодиализе

29.1.2018 | 12:02 Медицина, Новости

Больным больше не придется ходить в аптеку за препаратами.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Александр Лялюхин на аппаратном совещании в обладминистрации 29 января, выделено 17 млн рублей на препараты для больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа. Это удалось сделать за счет роста тарифов и субвенции. Речь идет об эритроплэтинах и препаратах железа.

Чиновник заявил, что медикаменты будут выдаваться непосредственно при получении диализа. Благодаря этому станет возможным отследить нарушения и сохранить необходимый для препаратов температурный режим. Ранее льготники были вынуждены ходить за препаратами в аптеку, и иногда они портились из-за несоблюдения температуры.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования