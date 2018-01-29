В Орловской области нашли новое решение для нуждающихся в гемодиализе

Больным больше не придется ходить в аптеку за препаратами.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Александр Лялюхин на аппаратном совещании в обладминистрации 29 января, выделено 17 млн рублей на препараты для больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа. Это удалось сделать за счет роста тарифов и субвенции. Речь идет об эритроплэтинах и препаратах железа.

Чиновник заявил, что медикаменты будут выдаваться непосредственно при получении диализа. Благодаря этому станет возможным отследить нарушения и сохранить необходимый для препаратов температурный режим. Ранее льготники были вынуждены ходить за препаратами в аптеку, и иногда они портились из-за несоблюдения температуры.

ИА «Орелград»