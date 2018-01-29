В Орловской области пожарные спасли 83-летнего мужчину

Пенсионер пытался согреться.

В Новосильском районе при пожаре спасли 83-летнего мужчину, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Трагедия произошла 28 января днем в деревне Тюково. Спасатели отправились на тушение в 11:14.

На момент их прибытия дом уже вовсю полыхал. Пожарные отправились внутрь для поиска людей и вытащили из огня 83-летнего мужчину. Огонь полностью уничтожил дом изнутри. Предположительно, трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.

ИА «Орелград»