В Орловской области пожарные спасли 83-летнего мужчину

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29.1.2018 | 9:40 Новости, Происшествия

Пенсионер пытался согреться.

В Новосильском районе при пожаре спасли 83-летнего мужчину, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Трагедия произошла 28 января днем в деревне Тюково. Спасатели отправились на тушение в 11:14.

На момент их прибытия дом уже вовсю полыхал. Пожарные отправились внутрь для поиска людей и вытащили из огня 83-летнего мужчину. Огонь полностью уничтожил дом изнутри. Предположительно, трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.

ИА «Орелград»

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