В Орловской области введут льготу на транспортный налог

Облсовет одобрил введение 50-процентной скидки для многодетных семей.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях одобрили инициативу регионального правительства об изменении закона о транспортном налоге. Как пояснила глава департамента финансов Елена Сапожникова, 50-процентная скидка будет дана многодетным семьям, владеющим микроавтобусами.

Впрочем, получат ее не все многодетные, а только те семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Скидка будет дана на автобусы с мощностью двигателя не более 150 л.с.

По данным правительства, на 1 января 2018 года в бюджет Орловской области поступило от транспортного налога 781,5 млн рублей, что на 56,1 млн рублей больше прошлогоднего уровня. На долю физических лиц приходится 87 процентов поступлений.

По состоянию на 1 января 2018 года объем указанных поступлений составил 680,6 млн рублей. Годовой темп роста составил 112,1 процента. Рост поступлений правительство объясняет увеличением налогооблагаемой базы.

Отметим, что транспортный налог является одним из источников, который формирует Дорожный фонд Орловской области. По состоянию на 1 января 2018 года в фонд поступило 3,1 миллиарда рублей.

Кстати, в Орловской области проживает 409 семей с пятью и более детьми. Однако в правительстве затруднились сказать, сколько из них владеют автобусами с мощностью двигателя не более 150 л.с. Всего в регионе насчитывается 6740 многодетных семей, то есть семей с тремя и более детьми.

ИА «Орелград»