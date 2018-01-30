Четверо пострадали в ДТП в Орловской области

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30.1.2018 | 13:49 Новости, Происшествия

Участников движения могла подвести скользкая дорога.

В Орловской области в столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в ГУ МЧС. Авария случилась 30 января в 8:27 в деревне Ферезево Дмитровского района.

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2109 и «Шевроле Ланос». Все пострадавшие находились в «девятке». 40-летнему водителю и 46-летнему пассажиру потребовалась госпитализация — их отвезли в Железногорскую ЦРБ (Курская область). 39-летняя женщина и 18-летняя девушка, пассажирки отечественной легковушки, получили небольшие травмы. Их отправили в Железногорск на попутном транспорте.

ИА «Орелград»

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