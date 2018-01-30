 

 

ГИБДД назвала виновника тройного ДТП с автобусом в Орле

30.1.2018 | 9:53 Новости, Происшествия

Фото: "ОрелАвтомобильный"

Водитель маршрутки проехал на красный.

Сотрудники УГИБДД по Орловской области установили, что тройное ДТП с участием автобуса, которое произошло 29 января утром на улице Комсомольской, произошло по вине маршрутчика. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

32-летний водитель ехал в сторону 1-й Посадской и промчался через перекресток на красный сигнал светофора. Тут же он врезался в «Форд», отправив легковушку сначала в «Газель», а затем на тротуар. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель «Форда». О госпитализации не сообщается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования