ГИБДД назвала виновника тройного ДТП с автобусом в Орле

Водитель маршрутки проехал на красный.

Сотрудники УГИБДД по Орловской области установили, что тройное ДТП с участием автобуса, которое произошло 29 января утром на улице Комсомольской, произошло по вине маршрутчика. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

32-летний водитель ехал в сторону 1-й Посадской и промчался через перекресток на красный сигнал светофора. Тут же он врезался в «Форд», отправив легковушку сначала в «Газель», а затем на тротуар. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель «Форда». О госпитализации не сообщается.

ИА «Орелград»