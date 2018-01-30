Мценский мясокомбинат заподозрили в уклонении от налогов

Предприятие не выплатило 10 млн рублей.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.

— По данным следствия, с января по сентябрь 2016 года подозреваемые уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму более 10 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, занижающих налоговую базу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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