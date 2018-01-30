Орловскому губернатору руководить регионом поможет компьютер

У орловского губернатора появится собственный ситуационный центр.

Соответствующее распоряжение издал врио губернатора Андрей Клычков. Ситуационный центр – это кабинет, оборудованный средствами коммуникации. В него стекается вся информация о жизни региона, начиная от данных статистики и сводок от различных служб и ведомств и заканчивая возможностью в режиме реального времени следить за различными процессами, в том числе отслеживать движение бюджетных средств.

Возможности центра обычно позволяют оперативно анализировать поступивший поток информации. Считается, что это помогает руководителям принимать правильные управленческие решения. В Орловской области ответственной за создание ситуационного центра определена администрация губернатора и правительства.

Ей поручено до 1 июля 2018 года «обеспечить реализацию комплекса мероприятий по подготовке, согласованию и утверждению необходимой документации о создании ситуационного центра губернатора». Работа по непосредственному созданию, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию центра должна завершиться до 25 декабря 2018 года.

На это будут выделены бюджетные средства. Финансирование пройдет в рамках реализации программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Конкретная сумма в распоряжении не указана. Проектно-сметную документацию подготовит областное управление информационных технологий совместно с департаментом промышленности.

ИА «Орелград»