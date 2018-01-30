Суд отложил рассмотрение дела об освещении Орла

Заседание назначено на 12 февраля.

Арбитражный суд Орловской области перенес рассмотрение дела об уличном освещении Орла на 12 февраля, сообщила начальник УКХ Светлана Климова на совещании 30 января. По ее словам, подрядчик «Ростелеком» в очередной раз предложил заключить мировое соглашение.

— Позиция администрации города в этом вопросе не меняется. Мы примем только те работы, которые будут соответствовать требованиям по уровню освещенности. Проведенные исследования показывают обратное, — отметил Муромский.

ИА «Орелград»