В Орел привезли спецзнаки для президентских выборов

Орловский облизбирком получил 639 тысяч специальных марок.

Избирательная комиссия Орловской области приняла от управления специальной связи ФГУП «Главный центр специальной связи» более 639,9 тысячи специальных знаков для избирательных бюллетеней и 11,6 тысячи специальных зарок для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения. Они будут использованы на выборах президента РФ. Количество спецзнаков для нашего региона определила ЦИК России.

При получении марок была тщательно проверена целостность пачек. Кроме того, члены облизбиркома сверили фактическое количество пачек с марками, данные о количестве листов с марками, а также о количестве и номерах марок с данными, указанными на пачках и в актах.

— Специальные знаки используются для защиты избирательных бюллетеней от подделки и относятся к защищенной полиграфической продукции, — пояснили в облизбиркоме. — Избирательные бюллетени без специального знака признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.

Кроме того, спецзнаки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию. Специальное заявление без наклеенной марки и без печати считается недействительным. Марки будут переданы в территориальные избирательные комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»