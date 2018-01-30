В Орловской области проверят социальные центры

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30.1.2018 | 9:58 Новости, Общество

Правительство издало распоряжение о проведении проверок.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин. Он поручил департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства в рамках предоставленных полномочий до 1 апреля 2018 года провести проверки деятельности подведомственных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Вероятно, поводом послужил дикий случай, произошедший 9 января в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Орла. Напомним, что три воспитанницы избили 12-летнюю девочку. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс. Отметим, что официальный комментарий департамент дал 16 января. Однако правительственное распоряжение о проверках было издано только 26 января. Оперативными такие действия назвать трудно.

Из документа следует, что проверки пройдут «в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований действующего законодательства при осуществлении деятельности социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних». Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрея Усикова.

ИА «Орелград»

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