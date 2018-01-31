Дагестанец, устроивший «полицейское ДТП» под Орлом, признал вину

Мужчину задержали.
Следственный комитет по Орловской области задержал уроженца Дагестана — вероятного виновника ДТП, в котором погибли три человека, в том числе две сотрудницы полиции. Об этом сообщили 31 января в ведомстве.
Мужчина был за рулем автомобиля КамАЗ. Он признался, что превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью» с полицейскими. После этого грузовик задел другую «Газель» и «Рено Логан».
— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы по делу. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в СК.
ИА «Орелград»
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