Дагестанец, устроивший «полицейское ДТП» под Орлом, признал вину

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31.1.2018 | 10:58 Новости, Происшествия

Мужчину задержали.

Следственный комитет по Орловской области задержал уроженца Дагестана — вероятного виновника ДТП, в котором погибли три человека, в том числе две сотрудницы полиции. Об этом сообщили 31 января в ведомстве.

Мужчина был за рулем автомобиля КамАЗ. Он признался, что превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Газелью» с полицейскими. После этого грузовик задел другую «Газель» и «Рено Логан».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы по делу. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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