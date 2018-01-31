Грымов пытается «поженить» орловских туроператоров

Местные компании не пытаются контактировать.

Режиссер, советник губернатора Орловской области Юрий Грымов, рассуждая в эфире радио «Серебряный Дождь Орел» о перспективах развития туризма в регионе, заметил, что в этом направлении в Орловской области не делается ничего. Денег на туризм не закладывается, но и местные компании не проявляют никакой инициативы.

— Они между собой не могут договориться, — поделился Грымов. — Сидит «Гринн», которому нужно гигантское количество автобусов; рядом сидит компания, у которой автобусы не задействованы. Я говорю: «А что, вы не можете познакомиться?» Они отвечают «А что, они не могут нас в интернете найти?» Вы что, идиоты, что ли? Вот так — за одним столом люди сидят и не знают, что этому автобусы нужны, а у этого автобусы простаивают. Надо включать голову каждый день, а не просто ныть, что все ужасно, — резюмировал советник губернатора.

Он также отметил, что в пятницу вечером из Москвы в Орел невозможно уехать — в поезде нет мест. Вместе с тем у одной компании (видимо, той же, о которой шла речь в связи с «Гринном» — прим. ред.) не заполняются автобусы. Грымов предложил им брендирование — размещение на борту символики 200-летия Тургенева и Орла.

— Они отказались. Сказали: «А зачем это нужно?» — удивленно произнес Юрий Грымов.

ИА «Орелград»