Грымову не понравилось засилье «динозавров» в Орле

Советник губернатора предложил изменить подход к концертам.

Режиссер, советник губернатора Орловской области Юрий Грымов во время эфира на радио «Серебряный Дождь Орел» отметил, что звезды эстрады России не обходят стороной Орел. Вместе с тем Грымов заявил, что местной сцене нужна «свежая кровь».

— Все представители эстрады: Аллегрова, Стас Михайлов, Баскова афиши я видел, — поделился советник губернатора. — Но я хочу сказать: уважаемый Орел, есть и другие артисты! Прекрасные рок-музыканты, поп-музыканты, а не вот эти динозавры, пусть и хорошие артисты…

— Но здесь вопрос спроса, — заметила ведущая.

— А вы кого-нибудь спрашивали?

— «Би-2» приезжает, постоянно ажиотаж…

— Правильно. Но вы называете динозавров. А есть небольшие группы, у которых есть аудитория. И, может быть, кому-то из жителей Орла захочется послушать группу, которую они не слышали. Это же тоже интересно! Я не хочу лезть в бизнес привозчиков, я думаю, что культурная жизнь должна развиваться в разных направлениях. Вот приедет Михайлов, тетеньки собирутся, поплачут, он сцену перекрестит — и уедет. А есть и другие артисты.

ИА «Орелград»