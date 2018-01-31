Названо реальное количество безработных в Орловской области

В число трудоспособных зачислили подростков и стариков.

Выборочное обследование рабочей силы среди населения в возрасте от 15 лет и старше с января 2017 года проводит Орелстат. В учреждении пояснили, что до 2017 года обследовалось население строго в возрасте от 15 до 72 лет. Методика изменилась. Но для удобства и продолжения динамического ряда информация по-прежнему приводится по численности и составу рабочей силы в указанном возрасте.

— По итогам обследования, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в октябре-ноябре 2017 года составила 374,7 тысячи человек, — сообщает Орелстат. – Из них 354,7 тысячи были заняты в экономике, а 19,9 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали.

Последние в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Отметим, что на начало 2018 года в государственных учреждениях службы занятости населения Орловской области официально состояли на учете всего 3,9 тысячи человек, причем статус безработного из них имели 3,6 тысячи.

ИА «Орелград»