Орловец решил установить памятник в Польше

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31.1.2018 | 15:42 Новости, Общество

Житель Орла обратился к депутату Госдумы с непростой просьбой.

В Орле в общественную приемную Дмитрия Медведева с необычной просьбой обратился местный житель Виктор Манько. Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия». Прием вел депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов.

— Виктор Манько мечтает установить памятный знак на месте гибели своего дяди — бойца Красной Армии Ивана Манько, — пояснили в реготделении партии. — Сложность в том, что могила солдата находится на территории Польши.

Учитывая непростые взаимоотношения двух стран, а также происходящие у наших соседей акты вандализма в отношении советских воинских мемориалов, исполнить мечту будет непросто. Однако Николай Земцов пообещал сделать все возможное и подключить к решению данного вопроса общественные организации России и Польши.

ИА «Орелград»

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