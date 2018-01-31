Орловская мэрия неэффективно распорядилась социальными деньгами

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31.1.2018 | 11:44 Новости, Общество

КСП обнародовала результаты проверки управления соцподдержки населения.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки, проведенной в управлении социальной поддержки населения, физической культуры и спорта. Ревизоры оценили законность, эффективность и экономность использования средств бюджета города на оказание дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан. Проверяемый период охватил весь 2016 год и 11 месяцев 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что неправомерные расходы бюджета на приобретение товаров и проведение мероприятий в качестве видов дополнительной социальной помощи составили 1,24 миллиона рублей.

Неэффективные расходы на оказание дополнительной социальной помощи оценены в 6,5 миллиона рублей. Кроме того, управлением допущены нарушения условий муниципальных контрактов на общую сумму 486 тысяч рублей.

Отчет о результатах проверки направлен мэру Орла, главе администрации города, а также прокурору Советского района.

ИА «Орелград»

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