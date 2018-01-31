Подрядчика по ремонту дорог в Орле внесли в «черный список»

Орловское УФАС удовлетворило заявление «Управления коммунальным хозяйством».

Как сообщили в управлении ФАС по Орловской области, ранее в службу поступило заявление от МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Это учреждение выступило в качестве муниципального заказчика по контрактам на ремонт улично-дорожной сети во всех четырех районах областного центра. Подряды выиграло ООО «Двин». На него-то и пожаловались муниципалы.

— Начальная максимальная цена контракта по четырем аукционам превысила 20,5 миллиона рублей, — сообщили в УФАС. — Однако к работам, предусмотренным тремя контрактами, общество так и не приступило. А по одному контракту начало выполнять работы медленно, и окончание к сроку стало невозможным.

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направил информацию о подрядчике в антимонопольный орган. УФАС посчитало представленные сведения подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

ИА «Орелград»