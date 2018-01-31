Сотрудники ПАТП-1 уволены

Предприятие близко к гибели.

Конкурсный управляющий МУ ПАТП-1 объявил о роспуске штата сотрудников со 2 февраля, сообщили в администрации Орла.

Спасти предприятие может только субсидия из областного правительства в размере 62 млн рублей. С помощью этих денег можно расплатиться по долгам и забрать конкурсное производство в муниципалитет.

По данным «Орелграда», в правительстве Орловской области «прохладно» отнеслись к перспективе выделения денег для ПАТП-1. Это подтверждается и письмом, полученным депутатом горсовета Евгением Косоговым. Предложенные меры — распродажа имущества муниципального предприятия либо его ликвидация.

ИА «Орелград»