В Орле поймали хулигана, царапавшего машины

Мужчина признал свою вину.

В Орле задержали мужчину, который умышленно поцарапал три автомобиля, сообщили в УМВД по Орловской области.

Преступления были совершены на улице Ленина. Пострадали три дорогостоящие иномарки. Неизвестный нанес острым предметом царапины на кузов автомобиля. Личность злоумышленника установил участковый. В ходе беседы с полицейским он признал свою вину.

— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ведется следствие, — добавили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»