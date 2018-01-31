В Орле поймали хулигана, царапавшего машины

Мужчина признал свою вину.
В Орле задержали мужчину, который умышленно поцарапал три автомобиля, сообщили в УМВД по Орловской области.
Преступления были совершены на улице Ленина. Пострадали три дорогостоящие иномарки. Неизвестный нанес острым предметом царапины на кузов автомобиля. Личность злоумышленника установил участковый. В ходе беседы с полицейским он признал свою вину.
— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ведется следствие, — добавили в пресс-службе УМВД.
ИА «Орелград»