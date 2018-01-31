В Орле поймали хулигана, царапавшего машины

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31.1.2018 | 16:05 Новости, Происшествия

Мужчина признал свою вину.

В Орле задержали мужчину, который умышленно поцарапал три автомобиля, сообщили в УМВД по Орловской области.

Преступления были совершены на улице Ленина. Пострадали три дорогостоящие иномарки. Неизвестный нанес острым предметом царапины на кузов автомобиля. Личность злоумышленника установил участковый. В ходе беседы с полицейским он признал свою вину.

— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ведется следствие, — добавили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»

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