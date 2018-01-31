В Северном районе Орла отключат воду

Как сообщили в администрации Орла, 1 февраля с 9:00 будет отключено водоснабжение следующих домов:

— ул. Рощинская, 27, 29, 31, 35(д/с №17), 37, 41 (до 16.00);

— ул. Рощинская, 21, 23, 25, 33 (школа №13) (до 20.00);

— ул. Раздольная, 84, 86, 88, 90 (до 16.00);

— ул. Металлургов, 44 (до 16.00);

— ул. Металлургов, 30 (д/с №75), 38, 40, 42 (школа №18), 44 (до 20.00).

Без воды также временно останутся детские сады №№17 и 75, а также школа №18. Это связано с проведением ремонтных работ по замене аварийного участка сети и запорной арматуры.

При необходимости «Орелводоканал» организует подвоз воды автоцистернами. Заявки можно оставить по телефону 43-26-89.

ИА «Орелград»