Иностранцы внесли в бюджет Орловской области 46 млн рублей

В Орловской области подсчитали выручку от патентов для иностранных работников.

Информация была озвучена на заседании общественного совета при областном управлении труда и занятости.

По данным управления федеральной налоговой службы по Орловской области, за 11 месяцев 2017 года в бюджет нашего региона от иностранных граждан, работающих по патентам, поступило налогов на общую сумму 46,94 миллиона рублей. В прошлом году стоимость патента для иностранного работника составляла 3084,7 рубля. На 2018 год она установлена в размере 3340,2 рубля.

Также было отмечено, что в регионе успешно провели прием заявок работодателей на потребность в иностранных работниках в рамках квот. Кстати, стоимость патента для иностранцев рассчитывается на основании коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

ИА «Орелград»